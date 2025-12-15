Bonaccorti-choc sulla malattia | Non c' è speranza

Nella puntata di Verissimo del 14 dicembre, Enrica Bonaccorti e sua figlia Verdiana hanno condiviso un momento intenso, parlando della difficile battaglia contro un tumore al pancreas. L'intervista ha rivelato emozioni profonde e una realtà difficile, lasciando i telespettatori col fiato sospeso e offrendo uno sguardo sincero sulla loro vita e sulla malattia.

© Liberoquotidiano.it - Bonaccorti-choc sulla malattia: "Non c'è speranza" Nella puntata di Verissimo del 14 dicembre, Enrica Bonaccorti (76 anni) e la figlia Verdiana sono ospiti di Silvia Toffanin per un'intervista commovente sulla loro vita e sulla recente battaglia di Enrica contro un tumore al pancreas.Enrica appare serena e positiva: "Va meglio, sono forte". Racconta come i ruoli si siano invertiti: "Ora Verdiana è la mamma e io la figlia". La figlia, con ironia, la definisce "indisciplinata", ma sottolinea il legame indissolubile rafforzato dalla malattia e dalla perdita di Giacomo, compagno di Enrica: "Mi ha fatto da papà, l'uomo più gentile che abbiamo conosciuto".

