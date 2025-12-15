Bonaccini entra nella maggioranza dem ma ai riformisti l’addio non dispiace | Troppo consensuale con Schlein

Durante l'Assemblea nazionale del Partito Democratico, svoltasi il 14 dicembre, Elly Schlein ha ufficialmente integrato Stefano Bonaccini nella maggioranza dem. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni riformisti che hanno espresso soddisfazione per l'addio di Bonaccini, ritenuto troppo consensuale con Schlein.

Con l’ Assemblea nazionale del Partito Democratico, che si è tenuta ieri 14 dicembre in coincidenza con la chiusura della kermesse di Fratelli d’Italia, la segretaria Elly Schlein ha ufficialmente allargato la maggioranza dem a Stefano Bonaccini. Alle scorse primarie, l’ex governatore dell’Emilia-Romagna e fondatore della corrente Energia Popolare era stato il principale sfidante di Schlein, raccogliendo il consenso dell’area riformista (oggi minoranza del partito) di cui è diventato leader dopo l’elezione della segretaria. Ma solo fino a ieri. Con l’uscita di “Energia Popolare” dalla minoranza, l’unica area che resta all’opposizione dem è “ Crescere “, la corrente che riunisce, tra gli altri, Lorenzo Guerini, Graziano Delrio, Simona Malpezzi, Pina Picierno, Filippo Sensi, Lia Quartapelle. Open.online La sinistra al governo con Salvini? Delrio (Pd): No a veti. Fratoianni (Si): Mai con lui Bonaccini entra nella maggioranza dem ma ai riformisti l’addio non dispiace: «Troppo consensuale con Schlein» - Per la deputata Lia Quartapelle, dell'unica corrente ora in minoranza: «Siamo leali con la segretaria, ma discutere non vuol dire indebolirsi» ... open.online Il Pd cambia gli equilibri interni, Bonaccini entra in maggioranza - Si allarga, con l'area che fa capo al presidente Stefano Bonaccini, la maggioranza del Pd che sostiene Elly Schlein. ansa.it

Il sì del Pd alla linea di Schlein: «Meloni fa cabaret» «Vada a fare la spesa, veda i dati reali: i prezzi sono aumentati». Bonaccini entra in maggioranza, tregua armata con la minoranza - facebook.com facebook

PD cambia gli equilibri: Bonaccini entra in maggioranza, segnali di tensione tra i Riformisti #Pd #PartitoDemocratico #Bonaccini #EllySchlein #Riformisti #AssembleaPd #PoliticaItaliana #Centrosinistra #EquilibriPolitici #ItalianiNews x.com