Bologna omicidio del 16enne Fallou Sall | condanna a 11 anni per l' assassino coetaneo

A poco più di un mese dall'omicidio di Fallou Sall, un 16enne ucciso a Bologna, si sono aperti i processi per fare luce sulla tragedia. L'attenzione si concentra sulla condanna a 11 anni dell'aggressore coetaneo, in un caso che ha suscitato grande scalpore e riflessioni sulla violenza tra giovani.

© Ilgiornale.it - Bologna, omicidio del 16enne Fallou Sall: condanna a 11 anni per l'assassino coetaneo Si torna a parlare dell'omicidio di Fallou Sall, il 16enne ucciso a Bologna la sera del 4 settembre 2024. Nel corso della mattinata di oggi, il Tribunale per i minori di Bologna presieduto da Gabriella Tomai ha condannato a 11 anni e 6 mesi di reclusione l'assassino del giovane, coetaneo della vittima. Una pena ben inferiore rispetto a quella richiesta dalla procura, che aveva invece proposto 21 anni. L'omicidio si verificò in via Piave, poco dopo una cena di famiglia. Fallou, un ragazzo figlio di madre italiana e padre di origini senegalesi, si trovava in compagnia di alcuni amici quando, improvvisamente, era scoppiata una rissa con un altro gruppo. Ilgiornale.it OMICIDIO RAGAZZO DI 16 ANNI FALLOU SALL IL LUOGO DELL' ACCOLTELLAMENTO A BOLOGNA Bologna, omicidio del 16enne Fallou Sall: condanna a 11 anni per l'assassino coetaneo - Si torna a parlare dell'omicidio di Fallou Sall, il 16enne ucciso a Bologna la sera del 4 settembre 2024. msn.com

Bologna, 16enne ucciso a coltellate: coetaneo di Fallou Sall condannato a 11 anni e 6 mesi - Undici anni e sei mesi per l'omicidio di Fallou Sall, il 16enne ucciso a coltellate a Bologna in via Piave nel settembre 2024 al culmine di una rissa. msn.com

Omicidio Fallou Sall a Bologna. Condannato a 11 anni l'omicida. Fallou venne ucciso con una coltellata il 4 Settembre 2025 mentre tentatava di difendere un amico. Il padre della vittima ha definito la sentenza "una vergogna" Foto del funerale di Fallou ( Stefa - facebook.com facebook

