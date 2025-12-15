Bologna omicidio del 16enne Fallou Sall | condanna a 11 anni per l' assassino coetaneo

A poco più di un mese dall'omicidio di Fallou Sall, un 16enne ucciso a Bologna, si sono aperti i processi per fare luce sulla tragedia. L'attenzione si concentra sulla condanna a 11 anni dell'aggressore coetaneo, in un caso che ha suscitato grande scalpore e riflessioni sulla violenza tra giovani.

Si torna a parlare dell'omicidio di Fallou Sall, il 16enne ucciso a Bologna la sera del 4 settembre 2024. Nel corso della mattinata di oggi, il Tribunale per i minori di Bologna presieduto da Gabriella Tomai ha condannato a 11 anni e 6 mesi di reclusione l'assassino del giovane, coetaneo della vittima. Una pena ben inferiore rispetto a quella richiesta dalla procura, che aveva invece proposto 21 anni. L'omicidio si verificò in via Piave, poco dopo una cena di famiglia. Fallou, un ragazzo figlio di madre italiana e padre di origini senegalesi, si trovava in compagnia di alcuni amici quando, improvvisamente, era scoppiata una rissa con un altro gruppo. Ilgiornale.it

