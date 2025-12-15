Bologna Juventus | dal rosso a Heggem al contatto fra Lucumì e David l’analisi dell’arbitro Calvarese

L'ex arbitro di Serie A Gianpaolo Calvarese ha pubblicato un'analisi dettagliata degli episodi più controversi di Bologna-Juventus, evidenziando decisioni e contatti chiave. L'articolo si concentra sui momenti che hanno suscitato discussioni, come il rosso a Heggem e il contatto tra Lucumì e David, offrendo una panoramica approfondita delle decisioni arbitrali durante la partita.

© Calcionews24.com - Bologna Juventus: dal rosso a Heggem al contatto fra Lucumì e David, l'analisi dell'arbitro Calvarese Bologna Juventus, Calvarese sul proprio sito ha fatto una analisi approfondita degli episodi soffermando su alcuni episodi chiave L'ex arbitro di Serie A Gianpaolo Calvarese ha analizzato in modo approfondito gli episodi più discussi di Bologna Juventus, match che ha acceso numerose polemiche soprattutto in casa bianconera. Sul suo sito Calvar.it, l'ex fischietto ha passato .

