Bologna-Juventus 0-1 al Dall’Ara decide il subentrato Cabal | i bianconeri tornano nella corsa scudetto

La Juventus torna alla vittoria battendo il Bologna 1-0 al Dall’Ara, grazie a un gol di Cabal subentrato in campo. La partita, arbitrata da Massa, ha visto tre fischi contestati dai padroni di casa. Con questo risultato, i bianconeri riaccendono le speranze scudetto, interrompendo una serie negativa e ritrovando fiducia in vista delle prossime sfide.

Fischia tre volte Massa. La Juventus espugna il Dall’Ara e torna alla vittoria contro il Bologna dopo la delusione contro il Napoli. A decidere il match ci pensa Cabal, appena subentrato dalla panchina per un opaco Cambiaso. Spalletti schiera in campo la formazione tipo. La Juventus approccia bene la partita, come richiesto dal tecnico in conferenza stampa e gioca un ottimo primo tempo, al contrario delle ultime prestazioni, attaccando e trovando più volte l’occasione da gol. Il Bologna non riesce a mettere la partita sui suoi binari, quelli dell’intensità, del pressing e del gioco sugli esterni, sebbene spesso si renda pericolosa. Stilejuventus.com

