Bologna Juve Marco Baridon a caldissimo | Così la Juventus può diventare una squadra completa I tre aspetti che mi rendono ottimista – VIDEO

Marco Baridon analizza la sfida tra Bologna e Juventus, evidenziando i progressi mentali della squadra, il ruolo fondamentale di Bremer e le scelte tattiche di Spalletti. Un commento che mette in luce come i tre aspetti possano portare i bianconeri a diventare una squadra completa e competitiva.

Bologna Juve: il commento che evidenzia la crescita mentale della squadra, l'importanza del recupero di Bremer e la gestione tattica di Spalletti. La vittoria conquistata al Dall'Ara rappresenta molto più di tre semplici punti in classifica; è la fotografia di una squadra che sta trovando la sua definitiva quadratura. Nell'analisi post-partita, Marco Baridon si mostra decisamente ottimista, individuando nella prestazione offerta contro i rossoblù i segnali di una Juventus che si avvia a diventare finalmente "completa". Il primo aspetto che balza agli occhi è la tenuta mentale.

Le ultime sei partite di Kenan Yildiz: Bologna-Juve 0-1 Juve-Pafos 2-0 Napoli-Juve 2-1 Juve-Udinese 2-0 Juve-Cagliari 2-1 Bodo/Glimt-Juve 2-3 3 gol e 3 assist. 5 vittorie e 1 sconfitta

Un Bologna Juve che porta con sé una ventata di ottimismo: una squadra costante per 90 minuti e il rientro in difesa di Bremer