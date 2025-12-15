Bologna Juve la stoccata di Chiara Aleati | Cambiaso prenda esempio dall’atteggiamento di McKennie – VIDEO
Dopo la vittoria della Juventus a Bologna, Chiara Aleati ha commentato l'atteggiamento di Cambiaso, invitandolo a seguire l'esempio di McKennie. La sua analisi mette in luce differenze di comportamento tra i due calciatori, sottolineando l'importanza dell'atteggiamento in campo per il successo della squadra.
Bologna Juve, Chiara Aleati ha rivolto questa critica a Cambiaso paragonandolo a McKennie dopo la vittoria dei bianconeri al Dall'Ara. Nella puntata di Ma che partita hai visto dopo Bologna Juve, Chiara Aleati ha rivolto questa critica ad Andrea Cambiaso, confrontando il suo atteggiamento con quello diametralmente opposto di McKennie. Ecco il suo pensiero sull'esterno italiano.
Bologna-Juve 0-1: Cabal sbanca il Dall'Ara, Spalletti scavalca Italiano e torna in corsa Champions - Il tecnico bianconero indovina i cambi all'ora di gioco: entra il colombiano e decide la partita, Openda costringe all'espulsione Heggen ... tuttosport.com
Maltempo, Bologna-Juve alle 15? - Continua l'emergenza maltempo in molte regioni e il calendario di A potrebbe subire altre variazioni, dopo quelle dell'ultima giornata. calciomercato.com
La moviola di Bologna-Juve fa discutere, Fabio Caressa contro la “regola” della spinta a una mano: cosa è successo nell’episodio David-Lucumì. Le parole di Fabio Caressa: https://fanpa.ge/ufKZe - facebook.com facebook
Bologna-Juve, Lucumì sbatte a terra Conceicao in area ma l'arbitro non fischia. Il video, cos'è successo x.com