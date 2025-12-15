Bologna Juve la stoccata di Chiara Aleati | Cambiaso prenda esempio dall’atteggiamento di McKennie – VIDEO

Dopo la vittoria della Juventus a Bologna, Chiara Aleati ha commentato l'atteggiamento di Cambiaso, invitandolo a seguire l'esempio di McKennie. La sua analisi mette in luce differenze di comportamento tra i due calciatori, sottolineando l'importanza dell'atteggiamento in campo per il successo della squadra.

Bologna Juve, Chiara Aleati ha rivolto questa critica a Cambiaso paragonandolo a McKennie dopo la vittoria dei bianconeri al Dall’Ara. Nella puntata di Ma che partita hai visto dopo Bologna Juve, Chiara Aleati ha rivolto questa critica ad Andrea Cambiaso, confrontando il suo atteggiamento con quello diametralmente opposto di McKennie. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) Ecco il suo pensiero sull’esterno italiano. PAGELLE BOLOGNA JUVE: I VOTI AI PROTAGONISTI DEL MATCH .com. Juventusnews24.com

