L'articolo analizza le decisioni arbitrali di Bologna-Juve, con particolare attenzione alla direzione di Massa. La moviola dei giornali valuta le sanzioni, i cartellini e i gol annullati, evidenziando le valutazioni della Gazzetta dello Sport sulle scelte dell’arbitro e sulla correttezza delle decisioni prese durante la partita.

Bologna Juve, la moviola dei giornali: «Promossa la direzione di Massa. Rosso ok, su David, Conceicao e Locatelli niente rigore»

Bologna Juve, l’analisi della Gazzetta dello Sport sulle decisioni arbitrali nella sfida decisa da Cabal tra sanzioni corrette e gol annullati. Il posticipo del Dall’Ara, terminato 0-1 grazie al gol decisivo di Cabal nella ripresa, è stato una partita intensa non solo dal punto di vista tecnico ma anche per la gestione disciplinare. La moviola della Gazzetta dello Sport promuove sostanzialmente l’operato del direttore di gara, capace di gestire i momenti critici con valutazioni corrette, specialmente nell’episodio che ha cambiato l’inerzia numerica del match. Nel primo tempo, la gestione dei cartellini appare puntuale. Juventusnews24.com

