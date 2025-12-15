Bologna Juve fa registrare quel doppio traguardo per due bianconeri della rosa di Spalletti | sono entrati anche loro nella storia bianconera!

Nella sfida tra Bologna e Juventus, due giocatori bianconeri hanno raggiunto importanti traguardi statistici, confermando il loro ruolo fondamentale nella squadra di Spalletti. La vittoria al Dall’Ara ha sancito un momento storico per entrambi, rendendoli pilastri imprescindibili del progetto juventino.

Bologna Juve, i due bianconeri festeggiano traguardi statistici prestigiosi nella vittoria al Dall'Ara confermandosi pilastri imprescindibili di Spalletti. La vittoria di misura conquistata al Dall'Ara non ha portato in dote alla Juventus soltanto tre punti vitali per la rincorsa alle posizioni di vertice, ma ha rappresentato una notte storica per due colonne portanti del centrocampo bianconero. Nel successo firmato dalla zampata di Cabal, le statistiche individuali hanno celebrato la costanza e la leadership di Weston McKennie e Manuel Locatelli, due giocatori che, in modi diversi, incarnano l'anima di questa squadra.

