Bologna-Juve 0-1 tre punti fondamentali per i bianconeri | Cabal lancia Spalletti

La Juventus conquista una vittoria importante al Dall’Ara contro il Bologna, con un risultato di 1-0. Un successo che rafforza le speranze di qualificazione in Champions League, grazie alla rete decisiva di Cabal. La partita ha regalato emozioni e spettacolo, dimostrando l’importanza di questi tre punti per il percorso dei bianconeri nella stagione.

Tre punti fondamentali nella corsa Champions League per la Juventus. Spettacolo e belle reti al Dall’Ara ed un successo davvero fondamentale. Una bella prestazione e tre punti fondamentali nella corsa alla Champions League. In attesa di Roma-Como la Juve espugna il Dall’Ara e batte – anche abbastanza a sorpresa – il Bologna. Decide una rete di Cabal, Spalletti lo lancia nella ripresa e il difensore firma una rete che vale tantissimo nella lotta al quarto posto ed ora i bianconeri sono ad un punto dalla Roma, domani impegnati contro la squadra di Cesc Fabregas. Spettacolo durante Bologna-Juve, i bianconeri ottengono la vittoria. Sportface.it

Bologna-Juve 0-1: Cabal sbanca il Dall'Ara, Spalletti scavalca Italiano e torna in corsa Champions - Il tecnico bianconero indovina i cambi all'ora di gioco: entra il colombiano e decide la partita, Openda costringe all'espulsione Heggen ... tuttosport.com