Bologna Juve 0-1 | la strada è giusta ma il cammino ancora no Stanno crescendo tutti | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi

La vittoria della Juventus a Bologna conferma segnali positivi, ma il percorso verso la piena maturità è ancora lungo. La squadra sta crescendo, con miglioramenti evidenti, e il risultato di 0-1 testimonia i progressi compiuti. L’analisi di Paolo Rossi approfondisce i dettagli di questa partita, sottolineando le potenzialità e le aree di miglioramento dei bianconeri.

© Juventusnews24.com - Bologna Juve 0-1: la strada è giusta, ma il cammino ancora no. Stanno crescendo tutti | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi Bologna Juve 0-1: l’analisi VIDEO di Paolo Rossi dopo la vittoria dei bianconeri al Dall’Ara firmata Juan Cabal. Le sue parole. La Juve risponde presente. In un turno di campionato che ha visto l’Inter allungare in vetta, i bianconeri non perdono terreno e conquistano tre punti pesantissimi al “Renato Dall’Ara”. La squadra di Luciano Spalletti supera il Bologna per 0-1 al termine di una gara sofferta, tattica e decisa dalla panchina. Non è stata una Juve scintillante, ma tremendamente cinica e solida, capace di capitalizzare l’episodio giusto e di difendere il vantaggio con le unghie. GUARDA IL VIDEO COMPLETO DE LA JUVE A FREDDO SU YOUTUBE Il muro Di Gregorio e la traversa amica. Juventusnews24.com Bologna-Juventus 0-1: gol e highlights | Serie A Le statistiche di Bologna-Juventus 0-1 (15ª giornata di Serie A) - L'articolo originale è stato pubblicato da 90min. msn.com

Bologna-Juventus 0-1 pagelle: Spalletti rompe l'equilibrio coi cambi. Cabal gol, convince Openda. Male Heggem - 1 top e flop e pagelle del match: entrano Cabal e Openda e la gara cambia. sport.virgilio.it

La moviola di Bologna-Juve fa discutere, Fabio Caressa contro la “regola” della spinta a una mano: cosa è successo nell’episodio David-Lucumì. Le parole di Fabio Caressa: https://fanpa.ge/ufKZe - facebook.com facebook

Bologna-Juve, Lucumì sbatte a terra Conceicao in area ma l'arbitro non fischia. Il video, cos'è successo x.com