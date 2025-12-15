Bologna Italiano non fa drammi | Noi stanchi Non siamo ridimensionati la Juve è forte

Il Bologna affronta la Juventus in uno scontro diretto caratterizzato da intensità e tensione. Nonostante la sconfitta, il tecnico Italiano sottolinea la stanchezza della squadra e la forza dell’avversario, evidenziando gli aspetti positivi della prestazione e analizzando gli errori commessi. Un confronto che evidenzia le ambizioni e le difficoltà dei rossoblù in questa fase della stagione.

© Calciomercato.it - Bologna, Italiano non fa drammi: “Noi stanchi. Non siamo ridimensionati, la Juve è forte” Il tecnico rossoblù analizza gli errori della sua squadra, mantenendo la consapevolezza di una buona gara e della forza dell’avversario Il Bologna cede al passo alla Juventus in uno scontro diretto molto atteso, che alla fine è stato molto intenso e tirato. A deciderlo la zuccata di Cabal nel secondo tempo sull’assist di Yildiz e uno svarione della difesa rossoblù nelle marcature. Decisiva sicuramente anche l’espulsione di Heggem. Una sconfitta che brucia per Vincenzo Italiano, che però è assolutamente soddisfatto della prestazione dei suoi, consapevole della forza della squadra di Spalletti. Vincenzo Italiano (Ansafoto) – calciomercato. Calciomercato.it MAMMA MIA! GUARDA, ITALIANO HANNO PARLATO DELLA SCONFITTA CONTRO IL ROMA! BOLOGNA NEWS Bologna-Cremonese 1-3, Italiano: "Serata storta, commessi errori. Ci rifaremo" - Bologna, 1 dicembre 2025 – Una partita nata male ma anche qualche errore e superficialità in alcune occasioni. ilrestodelcarlino.it

