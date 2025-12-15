Nella vetrina di una pasticceria di Bologna, prende vita una scenografia unica: una città interamente realizzata in pan di zenzero. Questa creazione artistica richiama l’atmosfera natalizia, trasformando il dolce impasto speziato in un’installazione che celebra le tradizioni e la creatività della città.

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna in pan di zenzero

Succede nella vetrina della pasticceria, dove la città prende forma in una scenografia interamente realizzata in pan di zenzero, lo stesso impasto speziato dei celebri biscotti natalizi. Torri, portici e profili familiari diventano architettura “commestibile” e raccontano, con precisione artigianale e un pizzico di gioco, il legame profondo tra la pasticceria e la sua città. Non è una semplice decorazione: è una dichiarazione d’intenti. Bologna non fa solo da sfondo, ma diventa soggetto, materia prima narrativa. Una città costruita a mano, come si lavorano e prendono vita i dolci in laboratorio: con tempo, pazienza e attenzione ai dettagli. Ilrestodelcarlino.it

L’ omino di pan di zenzero storie per bambini | Cartoni animati

Un Natale di Pan di Zenzero - Un Natale di Pan di Zenzero, scheda del film di Pat Kiely, con Tiya Sircar, Marc Bendavid e Sugith Varughese, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere il Film ... comingsoon.it