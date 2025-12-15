Bologna condannato a 11 anni l’omicida del 16enne Fallou Sall
Il 4 settembre 2024, in via Piave a Bologna, si è consumato un tragico episodio che ha visto la morte di Fallou Sall, un 16enne ucciso a coltellate mentre cercava di difendere un amico. Dopo un procedimento giudiziario, l’omicida è stato condannato a 11 anni di reclusione.
Era il 4 settembre 2024 quando in via Piave a Bologna, Fallou Sall è stato ucciso a coltellate dopo che era intervenuto in difesa di un suo amico. Lo scorso 21 maggio, ha avuto inizio il processo a carico del giovane che ha impugnato il coltello ferendo mortalmente il ragazzino di 16 anni. Ed ora, . Ildifforme.it
