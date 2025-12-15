Un giovane di 16 anni è stato condannato a 11 anni e 6 mesi di reclusione per l'omicidio di Fallou Sall, avvenuto a Bologna nel settembre 2024 durante una rissa in via Piave. La sentenza conclude un procedimento giudiziario che ha attirato l'attenzione sull'episodio di violenza tra coetanei avvenuto nella città emiliana.

© Lapresse.it - Bologna, 16enne ucciso a coltellate: coetaneo di Fallou Sall condannato a 11 anni e 6 mesi

Undici anni e sei mesi per l’omicidio di Fallou Sall, il 16enne ucciso a coltellate a Bologna in via Piave nel settembre 2024 al culmine di una rissa. È la decisione del Tribunale dei minori che ha condannato l’imputato, oggi 17enne, a una pena che la famiglia della vittima ha definito “una vergogna”. Fallou Sall venne ucciso a coltellate da un coetaneo dopo una rissa: il minore doveva rispondere anche del tentato omicidio di un altro amico della vittima, reato poi derubricato in lesioni gravi e del porto abusivo di un coltello. La procura aveva chiesto 21 anni per omicidio volontario. I genitori di Fallou Sall: “Una vergogna”. Lapresse.it

