Bologna 16enne ucciso a coltellate | coetaneo di Fallou Sall condannato a 11 anni e 6 mesi
Un giovane di 16 anni è stato condannato a 11 anni e 6 mesi di reclusione per l'omicidio di Fallou Sall, avvenuto a Bologna nel settembre 2024 durante una rissa in via Piave. La sentenza conclude un procedimento giudiziario che ha attirato l'attenzione sull'episodio di violenza tra coetanei avvenuto nella città emiliana.
Undici anni e sei mesi per l’omicidio di Fallou Sall, il 16enne ucciso a coltellate a Bologna in via Piave nel settembre 2024 al culmine di una rissa. È la decisione del Tribunale dei minori che ha condannato l’imputato, oggi 17enne, a una pena che la famiglia della vittima ha definito “una vergogna”. Fallou Sall venne ucciso a coltellate da un coetaneo dopo una rissa: il minore doveva rispondere anche del tentato omicidio di un altro amico della vittima, reato poi derubricato in lesioni gravi e del porto abusivo di un coltello. La procura aveva chiesto 21 anni per omicidio volontario. I genitori di Fallou Sall: “Una vergogna”. Lapresse.it
