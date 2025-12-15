Bollate | due premi per Syensqo azienda esemplare

Syensqo, azienda multinazionale con sede a Bollate, ha ottenuto due prestigiosi premi durante la Giornata Nazionale Sicurezza, Salute e Sviluppo Sostenibile e l’evento di Federchimica dedicato allo sviluppo sostenibile e inclusivo, confermando il suo impegno per la sicurezza, la salute e la sostenibilità ambientale.

Syensqo, la multinazionale che ha la sua sede italiana a Bollate in viale Lombardia e uno dei suoi impianti a Ospiate, ha ricevuto due importanti riconoscimenti nell'ambito della Giornata Nazionale Sicurezza, Salute e Sviluppo Sostenibile e dell'evento promosso da Federchimica "Sviluppo sostenibile e inclusivo: il Premio Responsible Care®".

