Boccadasse festa in spiaggia con l' arrivo di Babbo Natale dal mare

Domenica mattina a Boccadasse si è ripetuta la tradizione dell’arrivo di Babbo Natale dal mare. Con un gozzo, come non accadeva da anni, il Natale è stato celebrato in spiaggia, portando allegria e regali ai bambini, coinvolgendo tutta la comunità in una festa vivace e suggestiva.

Boccadasse e il pienone di giovani in festa Boccadasse, festa in spiaggia con l'arrivo di Babbo Natale dal mare - Si è rinnovata domenica una delle feste più suggestive e sentite del borgo, come ogni anno c'è anche il presepe nel gozzo oltre a decorazioni e luci che accendono uno degli angoli più caratteristici d ... genovatoday.it

Boccadasse si illumina per Natale, con il presepe in barca ambientato nel borgo - Quest'anno il presepe in barca si è arricchito di una nuova installazione, un piccolo presepe in miniatura marinaresco, con i bagnanti in spiaggia ... ilsecoloxix.it

Boccadasse si illumina per Natale, con il presepe in barca ambientato nel borgo - Quest’anno il presepe in barca si è arricchito di una nuova installazione, un piccolo presepe in miniatura marinaresco, con i bagnanti in spiaggia ... ilsecoloxix.it

In attesa dell’accensione dell’albero di Natale per l’8 dicembre, la città di Genova si veste a festa con luci, decorazioni e presepi. Tra le tappe da non mancare, come ogni anno c’è Boccadasse: il caratteristico borgo dei pescatori ogni anno stupisce residenti e - facebook.com facebook