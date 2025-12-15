Bluferries da mercoledì riattivato interamente l' approdo di Villa San Giovanni

Da mercoledì, l’approdo di Villa San Giovanni di Bluferries è stato completamente riattivato dopo i lavori di manutenzione e risanamento strutturale. La riapertura consente alle navi di riprendere regolarmente i collegamenti, garantendo continuità e sicurezza nel servizio di trasporto marittimo gestito dalla società Logistix del gruppo Fs.

© Reggiotoday.it - Bluferries, da mercoledì riattivato interamente l'approdo di Villa San Giovanni Torna operativa per le navi di Bluferries, società Logistix del gruppo Fs, la parte dell’approdo di Villa San Giovanni che era stata temporaneamente chiusa per consentire i lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento strutturale da parte dell’autorità di sistema portuale dello Stretto. Reggiotoday.it