Blocco stradale durante una manifestazione al porto di Ravenna | denunciate 32 persone

Il 28 novembre scorso, durante una manifestazione al Porto di Ravenna indetta dall’Unione sindacale di base, è stato effettuato un blocco stradale. In seguito alle verifiche, sono state denunciate 32 persone coinvolte nell’evento, che si è svolto in occasione dello sciopero generale contro la finanziaria di guerra e il governo Meloni.

Ravenna, 15 dicembre 2025 – Lo scorso 28 novembre, in occasione della giornata di sciopero generale 'contro la finanziaria di guerra e il governo Meloni', indetta dall' Unione sindacale di base, avevano preso parte ad un blocco stradale durante una manifestazione svoltasi presso il Terminal Container del Porto di Ravenna. Stiamo parlando delle 32 persone denunciate a piede libero dalla locale Polizia di Stato all'Autorità Giudiziaria. Nello specifico, un nutrito gruppo di manifestanti, dopo essersi radunato presso il Terminal Container Ravenna (Tcr) per contestare il transito delle navi dirette a Israele, aveva o ccupato la sede stradale, bloccando per circa due ore l'accesso al Terminal stesso, impedendo ai mezzi pesanti di poter entrare ed uscire per completare le attività di carico e scarico della merce, e causando problemi all'ordinaria circolazione.

