Blitz Dda contro la Scu | disposto il carcere per 15 c' è anche Vicientino

Alle prime luci dell'alba, i Carabinieri di Mesagne hanno eseguito un blitz nel Brindisino, dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per 15 persone. L’operazione fa seguito a indagini della Dda, che hanno portato all’arresto di numerosi sospetti coinvolti in attività illecite.

MESAGNE - Carabinieri in azione nel Brindisino all'alba di oggi, lunedì 15 dicembre 2025: i militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 15 indagati. Ci sono anche personaggi ritenuti esponenti storici della frangia dei “mesagnesi” della Sacra Corona. Brindisireport.it

