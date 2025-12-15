Blitz Dda contro la Scu | disposto il carcere per 15 c' è anche Vicientino
Alle prime luci dell'alba, i Carabinieri di Mesagne hanno eseguito un blitz nel Brindisino, dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per 15 persone. L’operazione fa seguito a indagini della Dda, che hanno portato all’arresto di numerosi sospetti coinvolti in attività illecite.
MESAGNE - Carabinieri in azione nel Brindisino all'alba di oggi, lunedì 15 dicembre 2025: i militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 15 indagati. Ci sono anche personaggi ritenuti esponenti storici della frangia dei “mesagnesi” della Sacra Corona. Brindisireport.it
2 luglio - Mafia, blitz contro scu, 33 aresti
Traffico internazionale di droga: blitz in tutta Europa, tre indagati anche nel Salento - Il 44enne Vicenzo Bruno, residente a Lecce, figlio di uno storico boss della Scu, coinvolto in una maxi inchiesta della Dda di Brescia sfociata in una misura cautelare a carico di 24 soggetti. lecceprima.it
Sacra corona, torna in carcere Buccarella: «Summit e azioni punitive in programma» - Gli uomini della Polizia di Stato, su delega della Direzione distrettuale antimafia di Lecce, dalle prime luci ... quotidianodipuglia.it
MAXI BLITZ ANTIDROGA IN CAMPANIA Operazione dei Carabinieri all’alba tra Salerno, Napoli e Avellino: eseguite misure cautelari contro presunti membri di una rete dedita al traffico e allo spaccio di cocaina e crack. L’intervento – disposto dalla Procur - facebook.com facebook