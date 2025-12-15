Blitz contro la Sacra Corona Unita | 14 arresti In carcere anche due indagati del Leccese

Un blitz dei carabinieri ha portato all’arresto di 14 persone legate alla Sacra Corona Unita, tra cui due indagati del Leccese. Le operazioni, eseguite nelle province di Brindisi, Lecce e Chieti, hanno portato all’emissione di altrettante ordinanze di custodia cautelare, rafforzando la lotta contro il crimine organizzato in regione.

Scacco alla Scu. Quattordici ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state eseguite stamattina dai carabinieri del comando provinciale di Brindisi, con il supporto di reparti speciali dell’Arma, nelle province di Brindisi, Lecce e Chieti. Le misure, emesse dal gip del tribunale di Lecce. Lecceprima.it LECCE | Blitz contro la Sacra Corona Unita: 22 arresti e sequestri per 800mila euro Blitz contro la Sacra Corona Unita: 14 arresti. In carcere anche due indagati del Leccese - Sono 34 in tutto gli indagati nell’inchiesta svolta dalla Dda con i carabinieri del nucleo investigativo di Brindisi. lecceprima.it Blitz Dda contro la Scu: disposto il carcere per 14, c'è anche Vicientino - Le contestazioni, a vario titolo, riguardano l'associazione mafiosa, episodi di estorsione e usura e droga. brindisireport.it

