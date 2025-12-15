Bisseck in zona mista | Anche col Liverpool abbiamo fatto bene Chivu ci chiede sempre quella cosa

Dopo la vittoria sul Genoa, Yann Bisseck si è fermato in zona mista per commentare la prestazione della squadra e il rapporto con l’allenatore Chivu. Il difensore dell’Inter ha condiviso alcune riflessioni sulla partita e sui richiami del tecnico, evidenziando l’impegno collettivo e le aspettative per il prosieguo della stagione.

© Internews24.com - Bisseck in zona mista: «Anche col Liverpool abbiamo fatto bene, Chivu ci chiede sempre quella cosa» Inter News 24 Il difensore dell’Inter, Yann Bisseck, intercettato dai giornalisti in zona mista dopo la vittoria sul Genoa, ha parlato così. Dopo la prodezza balistica che ha sbloccato la sfida del “Ferraris”, Yann Bisseck ha analizzato la vittoria contro il Genoa ai microfoni di Sportitalia. Il possente centrale tedesco, autore di un’incursione offensiva conclusa con un sinistro chirurgico, ha svelato i dettami tattici di Cristian Chivu: l’aggressività messa in campo non è casuale, ma una precisa richiesta del tecnico romeno. Secondo il difensore, questo atteggiamento coraggioso è l’unica via per mantenere alto il livello, sulla scia di quanto già mostrato contro il Liverpool. Internews24.com Chivu: “Acerbi recupera in fretta, Bisseck sta giocando di più. Akanji? Domani…” - Le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro sulle condizioni del difensore svizzero e sui singoli della retroguardia ... msn.com

Inter, Chivu: “Non so quando torna Dumfries. Zona mista anche contro l’Atletico. Salah? Il Liverpool ha altri giocatori d'alto livello" - Alla vigili della sfida di Champions contro il Liverpool, il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti alla consueta conferenza stampa da Appiano Gentile. msn.com

COMPLIMENTI A BISSECK. Sempre perfetto sulla sua fascia e nella sua zona. DEVE SPARIRE! Fa una cosa buona e 20 sbagliate. SEMPRE DALLA STESSA PARTE E NELLO STESSO MODO! x.com

Credo che mettere in dubbio le qualità di Yann Bisseck sia un atto di pura malafede o, al massimo, una dimostrazione di scarsa conoscenza del calcio. - facebook.com facebook