Bisceglie domata Goldengas la vetta è a soli quattro punti

La partita tra Goldengas Senigallia e Lions Bisceglie si conclude con un risultato combattuto, con la squadra di casa che conquista la vittoria e si avvicina alla vetta della classifica, ora a soli quattro punti. Un incontro equilibrato, caratterizzato da prestazioni individuali significative e un finale serrato.

© Sport.quotidiano.net - Bisceglie domata. Goldengas, la vetta è a soli quattro punti goldengas senigallia 81 lions bisceglie 77 GOLDENGAS: Battisti 9, Giampieri 9, Sablich 11, Tourn 12, Cicconi Massi 10; Di Francesco 3, Bomprezzi ne, Virelles ne, Clementi 13, Foglietti 5, Sirri 9. All. Petitto LIONS BISCEGLIE: Montanari 11, Di Dio 13, Anibaldi 26, Tartaglia 8, Gueye 8; Capurso ne, Spernanzoni, Gogishvili 7, Festinese 2, Shequiri 2. All. Console Arbitri: Giardini di Pesaro e De Rosa di Vallefoglia Parziali: 28-22 48-46 68-61 81-77 Note: fallo tecnico al tecnico del Bisceglie Console al 16’ sul 40-36. Spettatori 300 circa La Goldengas vince il big match col Bisceglie, lo distanza in classifica e si conferma al quinto posto, ma a sole 4 lunghezze dalla vetta in una classifica in alto cortissima. Sport.quotidiano.net Bisceglie domata. Goldengas, la vetta è a soli quattro punti - goldengas senigallia 81 lions bisceglie 77 GOLDENGAS : Battisti 9, Giampieri 9, Sablich 11, Tourn 12, Cicconi Massi 10; Di Francesco 3, ... msn.com

