Biodiversità e innovazione

Umani Ronchi, rinomata cantina marchigiana, unisce biodiversità e innovazione in un progetto culturale e imprenditoriale di rilievo. La loro visione, identità e passione guidano la creazione di vini che esprimono il territorio e l'impegno verso pratiche sostenibili, consolidando una reputazione internazionale e contribuendo alla valorizzazione della viticoltura italiana.

© Ilrestodelcarlino.it - "Biodiversità e innovazione" Visione, identità e passione. Sono i valori che animano Umani Ronchi, storica cantina marchigiana che con coraggio ha costruito attorno al vino un progetto culturale e imprenditoriale riconosciuto in Italia e nel mondo. È con questo spirito che Michele Bernetti, titolare e ceo dell'azienda, ripercorre un 2025 ricco di passaggi significativi, e anticipa le direttrici del nuovo anno. "Tra le iniziative più importanti c'è Davantage – racconta – un progetto di distribuzione in esclusiva di vini d'eccellenza, sviluppato per collaborare con produttori con cui condividiamo livello qualitativo e filosofia produttiva.