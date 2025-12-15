Bimbo precipitato da b&b sulla Tiburtina per salutare la sorella | lascia la terapia intensiva come sta ora

Dopo il grave incidente avvenuto il 21 ottobre sulla Tiburtina, un bambino di 11 anni che era precipitato da un balcone di un b&b a Roma, è stato dimesso dalla terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Le sue condizioni sono migliorate, e ora si trova in un reparto di degenza, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Ha lasciato la terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù il bimbo di 11 anni precipitato dal balcone di un b&b a Roma lo scorso 21 ottobre. Fanpage.it Bimbo precipitato da b&b sulla Tiburtina per salutare la sorella: lascia la terapia intensiva, come sta ora - Ha lasciato la terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù il bimbo di 11 anni precipitato dal balcone di un b&b a Roma lo scorso 21 ottobre ... fanpage.it

Bimbo di 12 anni precipita dalla finestra a Roma: voleva salutare la sorellina appena uscita dal B&b, Rocco è gravissimo - Si è sporto dal balcone di casa per salutare la sorella che stava andando via, ma ha perso l'equilibrio ed è precipitato dal terzo piano. ilgazzettino.it

TARANTO- BAMBINO PRECIPITA DAL PRIMO PIANO: È GRAVE, INDAGA LA POLIZIA Nel tardo pomeriggio di oggi 28 novembre un bambino di 4 anni è precipitato dal primo piano di una palazzina situata tra via Pupino e via Mazzini, nel cuore della città. L’a - facebook.com facebook