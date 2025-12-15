Biglietti Napoli-Sassuolo prezzi e modalità di vendita

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La SSC Napoli ha annunciato l'apertura delle vendite dei biglietti per la partita contro il Sassuolo, in programma il 17 gennaio 2026 alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona. La vendita inizierà mercoledì 17 dicembre 2025 alle 12:00, offrendo ai tifosi la possibilità di assicurarsi il proprio posto per questa importante sfida.

Immagine generica

La Ssc Napoli comunica che, a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 17 dicembre 2025, saranno in vendita i biglietti per Napoli-Sassuolo, match che si disputerà sabato 17 gennaio 2026 alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona.Le fasi di venditaFASE 1 – PREVENDITA FIDELITY SSC NAPOLI - FAN. Napolitoday.it

?? BIGLIETTI VERONA-NAPOLI: settore ospiti aperto! Il prezzo ??

Video ?? BIGLIETTI VERONA-NAPOLI: settore ospiti aperto! Il prezzo ??

biglietti napoli sassuolo prezziNapoli-SassuoloBiglietti in vendita dal 17 dicembre: info e dettagli - SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 17 Dicembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Sassuolo. mondonapoli.it

biglietti napoli sassuolo prezziUFFICIALE – Napoli, ecco tutte le info per i biglietti per i primi match del 2026 al Maradona - A partire dalle ore 12:00 di mercoledì 10 Dicembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Hellas Verona, partita che ... iamnaples.it