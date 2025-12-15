Biathlon Vittozzi trionfa nell’inseguimento a Hochfilzen | Una gara perfetta

Lisa Vittozzi conquista il podio nell’inseguimento a Hochfilzen, offrendo una performance impeccabile. La biathleta azzurra, già vincitrice della Coppa del Mondo, si aggiudica la quarta vittoria in carriera in questa specialità, confermando il suo stato di forma e la sua determinazione.

Hochfilzen, 15 dicembre 2025 – E’ stata una gara esemplare quella di Lisa Vittozzi. L’Azzurra, già vincitrice della Coppa del Mondo di Biathlon dello scorso anno, si è presa il primo gradino del podio nell’inseguimento, a Hochfilzen in Austria (la quarta vittoria in specialità in carriera). Nella tappa della Coppa del Mondo odierna, che porterà alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la sappadina ha delineato quattro poligoni centrati con precisione ed efficacia, completando la rimonta e piazzandosi davanti alle avversarie nell’ultima sessione di tiro. Nel giro finale della gara, l’atleta tricolore è andata velocissima e in costante progressione. Cdn.ilfaroonline.it

Biathlon, grande ritorno per l’azzurra Lisa Vittozzi: trionfo in Coppa del Mondo dopo quasi due anni - L’azzurra Lisa Vittozzi torna al successo in Coppa del Mondo nel circuito di biathlon, dopo una stagione trascorsa prevalentemente in infermeria. 9colonne.it