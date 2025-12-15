Biathlon Vittozzi perfetta a Hochfilzen | vittoria nell’inseguimento e ritorno sul trono

Prestazione impeccabile dell’azzurra nell’inseguimento di Hochfilzen: rimonta dal 14° posto, quattro poligoni perfetti e primo successo dopo 21 mesi. Italia in grande crescita in Coppa del Mondo. La perfezione, non ci sono altre parole possibili. Lisa Vittozzi è stata semplicemente implacabile nell’inseguimento che ha chiuso, domenica 14 dicembre, la tappa di Coppa del Mondo di biathlon a Hochfilzen, in Austria. Una gara straordinaria che ha trasformato il 14° posto della sprint in una vittoria di altissimo spessore, riportando l’azzurra sul gradino più alto del podio ventuno mesi dopo il trionfo di Canmore, quello che aveva certificato la conquista della Coppa del Mondo 202324. Sportface.it

Highlights | La rimonta perfetta di Lisa Vittozzi ad Hochfilzen | FISI TV

