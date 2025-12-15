Biathlon i convocati dell’Italia per la tappa di Annecy-Le Grand Bornard | Giacomel Vittozzi e Wierer i punti fermi

Ecco i convocati dell’Italia per la tappa di Annecy-Le Grand Bornard di biathlon, con Giacomel, Vittozzi e Wierer tra i punti fermi della squadra. Dopo la seconda tappa di Hochfilzen, il circuito internazionale si sposta in Francia per un nuovo importante appuntamento sulla neve.

Andata in archivio la seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon a Hochfilzen (Austria), il massimo circuito internazionale volge lo sguardo alla Francia, con l’appuntamento sulle nevi di Annecy-Le Grand Bornard. In casa Italia ci si presenta al via con grande fiducia, avendo conquistato nelle prime due uscite stagionali tre vittorie e ben sei podi. Il programma prevede la disputa giovedì 18 dicembre della 7.5 km Sprint femminile, venerdì 19 della 10 km Sprint maschile, sabato 20 delle due Pursuit e domenica 21 dicembre delle due Mass Start. Tra le fila azzurre si vorrà far bene e dare un seguito a quanto di buono si è visto. Oasport.it

Italia, 12 convocati per la seconda tappa a Hochfilzen: Wierer, Vittozzi e Giacomel le punte, torna Passler, debutta Pirchler - La Coppa del Mondo si sposta dalla Svezia all'Austria e il direttore tecnico Klaus Hoellrigl ha diramato i nomi dei convocati. eurosport.it