Il biathlon azzurro si prepara con determinazione per la stagione 2025-2026, con Giacomel tra i protagonisti che punta alla conquista della Coppa del Mondo. Le competizioni ad Anterselva, teatro di importanti sfide, rappresentano un passo fondamentale nel percorso verso le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, rafforzando l'interesse e le aspettative attorno alla squadra italiana.

© Sport.quotidiano.net - Biathlon, Giacomel punta la Coppa del mondo: “Consapevole delle mie qualità”

Anterselva, 15 dicembre 2025 – Il biathlon azzurro va. Il percorso verso le Olimpiadi 2026, gare ad Anterselva, la patria dello sport con la carabina, si fa interessante anche per quanto riguarda la Coppa del mondo. Sia maschi che femmine stanno viaggiando forte, a suon di successi. A Ostersund aveva vinto Dorothea Wierer a 35 anni, a Hochfilzen, sede della seconda tappa, trionfo di Tommaso Giacomel nella sprint maschile di Lisa Vittozzi nell’inseguimento femminile. Lo stesso Giacomel, inoltre, ha ottenuto anche un secondo posto nella pursuit, candidandosi a lottare per la sfera di cristallo. Il ritiro del fenomeno norvegese Johannes Boe, vero dominatore, ha aperto la strada agli altri, tra cui anche Giacomel, già oggi secondo in classifica generale grazie all’ottima tappa austriaca. Sport.quotidiano.net

GIACOMEL perfetto, anche Johannes Bø e Lægreid si inchinano: la mass start è sua | HIGHLIGHTS

