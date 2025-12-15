Biasin elogia Chivu dopo Genoa-Inter | gestione del gruppo e maturità da top

In seguito alla recente partita Genoa-Inter, Biasin ha espresso apprezzamenti per Chivu, sottolineando la sua gestione del gruppo e la maturità dimostrata. L’analisi mette in evidenza come la leadership e l’equilibrio siano fondamentali tanto quanto i risultati, evidenziando il ruolo di Chivu come elemento chiave nello sviluppo della squadra nerazzurra.

Inter News 24 Biasin su Chivu e l’Inter: non conta solo il primato, ma la capacità di guidare squadra, vittorie e sconfitte con equilibrio. Dopo la vittoria dell’Inter sul campo del Genoa, che ha riportato i nerazzurri in vetta alla classifica, arrivano anche parole di apprezzamento sul lavoro svolto da Cristian Chivu, allenatore romeno alla sua prima esperienza da capo allenatore in una big. A esprimersi è stato Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, che sui propri profili social ha offerto una riflessione lucida e significativa sul percorso dell’Inter in questa prima parte di stagione. Il punto di partenza è lo scetticismo che aveva accompagnato l’arrivo di Chivu in panchina, legato soprattutto alla sua limitata esperienza ai massimi livelli. Internews24.com

