Biasci | Contro il Palermo servono coraggio ed equilibrio

In vista della sfida contro il Palermo, Biasci sottolinea l'importanza di affrontare la match con coraggio ed equilibrio. Prima di analizzare gli aspetti tecnici, si evidenzia il valore della condivisione e della vicinanza tra squadra e tifosi, elementi fondamentali per affrontare con determinazione e serenità questa importante occasione.

Un momento di condivisione e vicinanza, prima ancora che di analisi sportiva. Tommaso Biasci ha parlato in occasione dell'incontro presso la sede del club " Biancoverdi Insuper.Abili ", appuntamento ormai ricorrente per il mondo Avellino e particolarmente sentito nel periodo natalizio. "È sempre un'emozione fare visita a questi ragazzi – ha spiegato l'attaccante biancoverde – stare vicino a loro in momenti come questi è importante e cerchiamo di esserci sempre". Un messaggio di umanità che si intreccia con quello sportivo, in una fase delicata della stagione. Sul campo, Biasci non nasconde il dispiacere per l'ultimo risultato, ma invita a guardare avanti con lucidità. L'Avellino, reduce dal ko di Catanzaro, torna a lavorare al Partenio Lombardi a porte chiuse Sabato arriva il Palermo di Inzaghi: Biancolino deve ritrovare prima di tutto i gol dei suoi attaccanti.