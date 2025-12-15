Bianchin Gazzetta | Gabbia viaggerà con il Milan a Riyadh Ecco quando giocherà

Matteo Gabbia, difensore del Milan classe 1999, si è infortunato nel secondo tempo della partita contro il Sassuolo a San Siro. Nonostante l'infortunio, il giocatore viaggerà con il team a Riyadh, dove è previsto il prossimo impegno ufficiale. Ecco le ultime novità sulla sua disponibilità e le tempistiche di recupero.

