Bianchin Gazzetta | Gabbia viaggerà con il Milan a Riyadh Ecco quando giocherà

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Gabbia, difensore del Milan classe 1999, si è infortunato nel secondo tempo della partita contro il Sassuolo a San Siro. Nonostante l'infortunio, il giocatore viaggerà con il team a Riyadh, dove è previsto il prossimo impegno ufficiale. Ecco le ultime novità sulla sua disponibilità e le tempistiche di recupero.

bianchin gazzetta gabbia viagger224 con il milan a riyadh ecco quando giocher224

© Pianetamilan.it - Bianchin (Gazzetta): “Gabbia viaggerà con il Milan a Riyadh. Ecco quando giocherà”

Matteo Gabbia, difensore classe 1999 del Milan, ha rimediato un infortunio ieri pomeriggio nella ripresa del match di 'San Siro' contro il Sassuolo. Fortunatamente, non ci sono lesioni al ginocchio. Partirà per l'Arabia Saudita con gli altri. Pianetamilan.it