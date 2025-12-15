BF INTERNATIONAL SOTTOSCRIVE L’ACCORDO DI INVESTIMENTO PER L’ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE TOTALITARIA NEL CAPITALE SOCIALE DI FLLI MARTINI & C SPA DA PARTE DI UNA SOCIETA’ DI NUOVA COSTITUZIONE
Si rende noto che BF International Best Fields Best Food Limited ("BFI"), società controllata da B.F. S.p.A., ha sottoscritto l'accordo d'investimento (l'"Accordo") per l'acquisto da Trust Girasole, Filippo Martini, Annalisa Martini e Carla Martini (i "Venditori") dell'intero capitale sociale di F.lli Martini & C. S.p.A. ("F.lli Martini") da parte di una società di nuova costituzione ("Holdco") (l'"Operazione"). F.lli Martini è la holding di un gruppo industriale italiano, con oltre 100 anni di storia, operativo nelle tre aree di business mangimistica, zootecnica e alimentare, e che nel 2024 ha realizzato un valore della produzione consolidata di circa Euro 1,2 miliardi e un EBITDA consolidato di circa Euro 72 milioni.
BF International sottoscrive l'accordo di investimento per l'acquisto di una partecipazione totalitaria nel capitale sociale di F.lli Martini & C. S.p.A. da parte di una ... - BF International (Gruppo BF) ha firmato un accordo per l'acquisizione del 100% di F.
Bf, accordo sul food con Eni. L'operazione vale 50 milioni - BF ha sottoscritto ed eseguito un accordo di investimento che prevede l'ingresso nel capitale sociale di BF International di Eni Natural Energies-
