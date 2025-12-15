Bernardeschi va a salutare i tifosi della Juve e la reazione spiazza persino i compagni del Bologna

Federico Bernardeschi corre dai suoi ex tifosi della Juventus presenti allo stadio dall'Ara di Bologna. Il suo gesto spiazza anche i suoi attuali compagni di squadra. Fanpage.it

