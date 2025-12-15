Al Dall’Ara, i tifosi della Juventus hanno dedicato un commovente omaggio a Federico Bernardeschi, ex giocatore bianconero, al termine della partita. Tra sciarpe raccolte e cori emozionanti, il gesto sotto la curva ha suggellato un amore ancora vivo, testimoniando il forte legame tra il calciatore e i sostenitori juventini.

Bernardeschi Juve, brividi al Dall'Ara dopo il triplice fischio: il gesto sotto la curva e quel coro che certifica un amore mai finito. Cosa è successo

Bernardeschi Juve, l’omaggio del settore ospiti all’ex bianconero tra sciarpe raccolte e l’emozione per il tributo dei sostenitori al termine della sfida. Al triplice fischio che ha sancito la fine delle ostilità tra Bologna e Juventus, il calcio giocato ha lasciato spazio ai sentimenti, regalando una scena di rara intensità emotiva. Protagonista assoluto del post-partita è stato Federico Bernardeschi, il cui legame con i colori bianconeri si è dimostrato più vivo che mai, resistendo all’usura del tempo e ai cambi di maglia. L’ex numero 33, visibilmente coinvolto, ha deciso di dirigersi verso il settore ospiti del Dall’Ara, dove erano assiepati i sostenitori della Vecchia Signora. Juventusnews24.com

FEDERICO BERNARDESCHI - JUVENTUS | Tutti i gol e gli assist | 12 gol & 19 assist

#Bernardeschi si è recato sotto il settore bianconero a salutare i tifosi della #Juve a fine partita, ricevendo cori di apprezzamento e sciarpe per il gesto, e a sua volta saltellando ai cori, baciando ed esponendo le sciarpe! Bravo Fede! #BolognaJuve x.com

#Bernardeschi, vecchio cuore #BolognaJuve 0-1 - facebook.com facebook