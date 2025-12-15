Bernardeschi commosso dai tifosi della Juventus | il suo ringraziamento social per l’omaggio del settore ospiti del Dall’Ara – FOTO

Federico Bernardeschi si è mostrato emozionato per l’affetto dei tifosi della Juventus, ringraziandoli sui social. L’omaggio ricevuto nel settore ospiti del Dall’Ara ha suscitato grande commozione nel giocatore, che ha voluto esprimere la propria gratitudine attraverso un messaggio pubblico. Un gesto che ha rafforzato il legame tra l’attaccante e il suo pubblico.

Bernardeschi commosso dai tifosi della Juventus: il suo rigraziamento social per l’omaggio del settore ospiti del DallAra. La sfida tra  Bologna  e  Juventus  si è conclusa con una vittoria esterna per i bianconeri, ma il vero momento clou emotivo si è verificato a fine partita, lontano dalle dinamiche del gioco. Il protagonista è stato  Federico Bernardeschi, ex giocatore della Juventus e attuale numero 10 del Bologna, che ha vissuto un momento di profondo e inatteso affetto con i suoi vecchi sostenitori. Al triplice fischio finale, l’esterno ha scelto di salutare il  settore ospiti  dello stadio, occupato dai tifosi bianconeri. Juventusnews24.com

