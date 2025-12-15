Bernardeschi commosso dai tifosi della Juventus | il suo ringraziamento social per l’omaggio del settore ospiti del Dall’Ara – FOTO

Federico Bernardeschi si è mostrato emozionato per l’affetto dei tifosi della Juventus, ringraziandoli sui social. L’omaggio ricevuto nel settore ospiti del Dall’Ara ha suscitato grande commozione nel giocatore, che ha voluto esprimere la propria gratitudine attraverso un messaggio pubblico. Un gesto che ha rafforzato il legame tra l’attaccante e il suo pubblico.

© Juventusnews24.com - Bernardeschi commosso dai tifosi della Juventus: il suo ringraziamento social per l'omaggio del settore ospiti del Dall'Ara – FOTO Bernardeschi commosso dai tifosi della Juventus: il suo rigraziamento social per l'omaggio del settore ospiti del Dall'Ara. La sfida tra Bologna e Juventus si è conclusa con una vittoria esterna per i bianconeri, ma il vero momento clou emotivo si è verificato a fine partita, lontano dalle dinamiche del gioco. Il protagonista è stato Federico Bernardeschi, ex giocatore della Juventus e attuale numero 10 del Bologna, che ha vissuto un momento di profondo e inatteso affetto con i suoi vecchi sostenitori. Al triplice fischio finale, l'esterno ha scelto di salutare il settore ospiti dello stadio, occupato dai tifosi bianconeri.

