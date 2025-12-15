Berna e l’abbraccio dei suoi ex tifosi

L'incontro tra Berna e i suoi ex tifosi si svolge con sentimenti contrastanti, tra aspettative e nostalgia. Federico Bernardeschi, grande ex ormai quasi assente dal campo, fatica a trovare spazio e tempo per mostrare il suo talento, lasciando agli spettatori ricordi di un passato brillante e momenti di speranza per il futuro.

Il grande ex mancante, o quasi, Federico Bernardeschi, che gioca dieci minuti e spiccioli a gara ormai già in ghiaccio, senza avere modo, e soprattutto tempo, di rispolverare anche solo alcuni dei lampi di Vigo. Doppietta in rossoblù, giovedì in Europa League, doppietta in bianconero ieri: prima la maglia di Cabal, consegnatagli nel consueto scambio di fine partita col match-winner del Dall'Ara, poi la sciarpa della Juve, accolta e raccolta direttamente dal settore ospiti, ultimo a defluire dallo stadio diversi minuti dopo i tre fischi di Massa, mentre i rossoblù non impiegati dalla panca – Berna compreso – ultimavano scatti e corse di rito, come da prassi, su e giù per il campo.

