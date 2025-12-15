BerlinoZelensky | Dignità è importante

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato l'importanza della dignità durante una dichiarazione a Berlino, evidenziando anche i recenti incontri con il governo americano. Le consultazioni si sono rivelate fondamentali per rafforzare la cooperazione internazionale e affrontare le sfide attuali.

17.30 "Abbiamo avuto le nostre consultazioni con il governo americano. I colloqui sono stati importanti. Berlino ha avuto un ruolo molto importante, è al centro. I colloqui non sono stati facili, ma molto produttivi. E' stato importante che abbiamo avuto molto tempo". Così il presidente ucraino Zelensky, al forum economico sull'Ucraina in corso a Berlino. "La pace deve essere giusta. La dignità della Ucraina è importante", ha sottolineato. Sostenere l'uso degli asset russi "per convincere la Russia che i suoi obiettivi non raggiungibili". Servizitelevideo.rai.it