Berlino obiettivo centrato I leader europei insieme con gli Usa per Kiev | forza multinazionale e garanzie di sicurezza

A Berlino, i leader europei e gli Stati Uniti si sono riuniti per rafforzare il sostegno a Kiev e promuovere un accordo di cessate il fuoco tra Mosca e Kiev. L'incontro ha segnato un passo importante verso una posizione unitaria, sottolineando l'importanza di una risposta coordinata e di garanzie di sicurezza condivise nell'ambito del conflitto in Ucraina.

© Secoloditalia.it - Berlino, obiettivo centrato. I leader europei insieme con gli Usa per Kiev: forza multinazionale e garanzie di sicurezza Obiettivo centrato. Il vertice di Berlino dei leader europei sull'Ucraina in vista di un accordo tra Mosca e Kiev per un cessate il fuoco concordano sulla linea comune con gli Usa. Chi preconizzava uno strappo con la Casa Bianca è rimasto deluso. Nella dichiarazione comune firmata da tutti i capi di Stato riuniti nella capitale tedesca si ribadisce nero su bianco l'impegno comune, insieme agli Stati Uniti, a sostenere Kiev. Un sostegno "sul piano della sicurezza e della ripresa economica nel quadro di un accordo per porre fine alla guerra". Nel documento si sottolinea che: "Sia i leader statunitensi sia quelli europei si sono impegnati a lavorare insieme per fornire solide garanzie di sicurezza e misure di sostegno alla ripresa economica dell'Ucraina nel contesto di un accordo per porre fine alla guerra".

