Berlino grandi misure di sicurezza per i colloqui di pace sull’Ucraina | le immagini
A Berlino sono state adottate misure di sicurezza straordinarie in vista dei colloqui di pace sull’Ucraina. Le autorità hanno messo in campo dispositivi e strategie per garantire la sicurezza delle giornate di dialogo, coinvolgendo forze dell’ordine e misure preventive per assicurare il buon svolgimento delle trattative.
Sono grandi le misure di sicurezza adottate a Berlino in occasione dei colloqui di pace sull’Ucraina. Si prevede che i leader europei consolideranno il sostegno a Kiev mentre il Paese deve affrontare la pressione di Washington affinché accetti rapidamente un accordo di pace mediato dagli Stati Uniti. Dopo i colloqui tra gli inviati statunitensi e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, i funzionari ucraini ed europei continueranno lunedì una serie di incontri nel tentativo di garantire la pace e la sicurezza del continente di fronte a una Russia sempre più assertiva. Washington ha cercato per mesi di orientarsi tra le richieste di Ucraina e Russia, mentre Trump preme per una rapida fine alla guerra ed è sempre più esasperato dai ritardi. Lapresse.it
