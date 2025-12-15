Berlino grandi misure di sicurezza per i colloqui di pace sull’Ucraina | le immagini

A Berlino sono state adottate misure di sicurezza straordinarie in vista dei colloqui di pace sull’Ucraina. Le autorità hanno messo in campo dispositivi e strategie per garantire la sicurezza delle giornate di dialogo, coinvolgendo forze dell’ordine e misure preventive per assicurare il buon svolgimento delle trattative.

Sono grandi le misure di sicurezza adottate a Berlino in occasione dei colloqui di pace sull’Ucraina. Si prevede che i leader europei consolideranno il sostegno a Kiev mentre il Paese deve affrontare la pressione di Washington affinché accetti rapidamente un accordo di pace mediato dagli Stati Uniti. Dopo i colloqui tra gli inviati statunitensi e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, i funzionari ucraini ed europei continueranno lunedì una serie di incontri nel tentativo di garantire la pace e la sicurezza del continente di fronte a una Russia sempre più assertiva. Washington ha cercato per mesi di orientarsi tra le richieste di Ucraina e Russia, mentre Trump preme per una rapida fine alla guerra ed è sempre più esasperato dai ritardi. Lapresse.it

Zelenskyy e Stati Uniti: Garanzie di Sicurezza a Berlino e Il Futuro dell'Ucraina - Nel contesto di un conflitto che ha segnato profondamente l’Ucraina, il presidente Volodymyr Zelenskyy ha intrapreso un viaggio a Berlino per partecipare a colloqui di pace cruciali. notizie.it