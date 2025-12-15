Bergomi rivela | Quando Ferri è andato a fare il dirigente all’Inter come prima cosa mi disse una cosa su Lautaro ecco quale

Beppe Bergomi svela un aneddoto riguardante Lautaro Martinez e il suo trasferimento all’Inter. L’ex capitano nerazzurro ha condiviso un dettaglio curioso su una conversazione con Ferri, quando quest’ultimo ha iniziato il suo ruolo dirigenziale nel club. L’articolo approfondisce queste rivelazioni e il rapporto tra i protagonisti.

© Internews24.com - Bergomi rivela: «Quando Ferri è andato a fare il dirigente all’Inter, come prima cosa mi disse una cosa su Lautaro, ecco quale» Inter News 24 L’ex difensore e capitano dell’Inter, Beppe Bergomi, ha rivelato una cosa relativa al centravanti dei nerazzurri Lautaro Martinez. Dagli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha offerto una chiave di lettura inedita sulla splendida rete siglata da Lautaro Martinez contro il Genoa. Commentando l’esecuzione tecnica del raddoppio interista, l’ex bandiera della Beneamata ha condiviso un aneddoto risalente all’insediamento di Riccardo Ferri nei quadri dirigenziali. Secondo quanto riferito dallo “Zio”, l’attuale Club Manager dei nerazzurri rimase immediatamente folgorato da una dote specifica del capitano argentino: una capacità innata di “sentire” la porta che si manifesta quotidianamente anche lontano dai riflettori. Internews24.com Bergomi non ha dubbi: 'So che Giuntoli vuole Osimhen, e che Ausilio ha in mano David' - Nelle scorse ore l'opinionista Fabio Bergomi ha scritto un messaggio sul proprio account X in cui rivela l'indiscrezione di calciomercato che vorrebbe il ds della Juventus Cristiano Giuntoli sulle ... it.blastingnews.com “Lautaro padrone dell’area. Come disse Florenzi…”: Bergomi svela un retroscena sul Toro x.com Il Corriere dello Sport rivela alcuni retroscena del brasiliano, che oggi partirà titolare nella sfida di Pisa - facebook.com facebook