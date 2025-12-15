Bergamo a Valtesse la prima aula a cielo aperto - Foto

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Valtesse, Bergamo, è stata inaugurata la prima aula a cielo aperto sulla Greenway, denominata «l’aula senza tetto». Realizzata grazie alla partecipazione degli studenti della Scuola Rosmini, questa innovativa soluzione offre un ambiente educativo all'aperto, promuovendo un approccio sostenibile e inclusivo all'apprendimento.

bergamo a valtesse la prima aula a cielo aperto foto

© Ecodibergamo.it - Bergamo, a Valtesse la prima aula a cielo aperto - Foto

LA NOVITÀ. Inaugurata «l’aula senza tetto» sulla Greenway di Valtesse: uno spazio scolastico a cielo aperto voluto dagli alunni della Scuola Rosmini. Il primo in città. Ecodibergamo.it

Bergamo Lockdown Marzo 2020

Video Bergamo Lockdown Marzo 2020

bergamo valtesse prima aulaBergamo, a Valtesse la prima aula a cielo aperto - Foto - Inaugurata l’aula senza tetto sulla Greenway di Valtesse: uno spazio scolastico a cielo aperto voluto dagli alunni della Rosmini. ecodibergamo.it

bergamo valtesse prima aulaBergamo, sulla Greenway la prima «aula senza tetto» per imparare immersi nella natura - Costruita con materiali di riciclo, è stata realizzata dopo un ordine del giorno presentato in Consiglio comunale dagli studenti della scuola primaria Rosmini ... bergamo.corriere.it