Bergamo a Valtesse la prima aula a cielo aperto - Foto

A Valtesse, Bergamo, è stata inaugurata la prima aula a cielo aperto sulla Greenway, denominata «l’aula senza tetto». Realizzata grazie alla partecipazione degli studenti della Scuola Rosmini, questa innovativa soluzione offre un ambiente educativo all'aperto, promuovendo un approccio sostenibile e inclusivo all'apprendimento.
Bergamo, sulla Greenway la prima «aula senza tetto» per imparare immersi nella natura - Costruita con materiali di riciclo, è stata realizzata dopo un ordine del giorno presentato in Consiglio comunale dagli studenti della scuola primaria Rosmini ... bergamo.corriere.it
