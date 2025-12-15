Benzinaio rapinato a Chieti Scalo dopo la chiusura | indagano i carabinieri

La sera di sabato, un benzinaio di Chieti Scalo è stato vittima di una rapina subito dopo la chiusura dell'attività. Le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Chieti, stanno conducendo le indagini per ricostruire l'accaduto e identificare i responsabili.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Chieti indagano su una rapina avvenuta nella serata di sabato ai danni di un benzinaio di Chieti Scalo. L'uomo, responsabile di una stazione di rifornimento situata lungo viale Abruzzo, secondo quanto denunciato, è stato sorpreso da due persone che lo hanno aggredito e minacciato con un coltello, portando via circa 25 mila euro prima di darsi alla fuga.

