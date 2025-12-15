Benevento treno altà velocità urta un mezzo da cantiere

Un incidente sulla linea Caserta-Foggia ha coinvolto un treno Alta Velocità diretto da Lecce a Roma, che ha urtato un mezzo da cantiere tra Frasso Telesino e Amorosi, in provincia di Benevento. L'episodio si è verificato in un tratto sensibile, causando disagi e interventi per la gestione della situazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un treno Alta Velocità diretto da Lecce a Roma ha urtato un mezzo da cantiere sulla linea Caserta-Foggia, tra Frasso Telesino e Amorosi, in provincia di Benevento. A bordo del treno c’erano circa 400 persone e nessuna è rimasta ferita. L’incidente è avvenuto attorno alle 16 nei pressi di un cantiere ferroviario dell’alta velocità Napoli-Bari e il treno, che procedeva a velocità non sostenuta, avrebbe colpito un rullo compressore. Il treno è poi arrivato a Caserta attorno alle 17.30 e i passeggeri hanno proseguito per Roma con un altro convoglio. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polfer per i rilievi, per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. Anteprima24.it

