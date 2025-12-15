Benevento si arricchisce il calendario degli eventi natalizi gratuiti in Piazza Roma

A Benevento si amplia il calendario degli eventi natalizi gratuiti in Piazza Roma. Organizzate da Wake Up in collaborazione con GD Home – Servizi immobiliari, le iniziative coinvolgono tutta la comunità e si svolgono nell’area della pista di pattinaggio sul ghiaccio, regalando momenti di festa e convivialità a residenti e visitatori.

Si amplia il programma degli eventi natalizi gratuiti in programma a Piazza Roma, a Benevento. Le iniziative, organizzate da Wake Up in collaborazione con GD Home – Servizi immobiliari, sono aperte al pubblico senza costi di ingresso e si svolgono nell'area che ospita anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Venerdì 20 dicembre, alle ore

