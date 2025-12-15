Bellezza e sorrisi in vista del Natale | gli studenti IAL coccolano le ospiti di Villa Estense

Gli studenti dell'Accademia IAL di Ferrara hanno regalato un momento di bellezza e serenità alle ospiti di Villa Estense a Maranello, preparando loro manicure, acconciature e trucco in vista del Natale. Un'iniziativa che unisce cura, attenzione e spirito festivo, coinvolgendo le giovani promesse dell’estetica in un gesto di solidarietà e affetto.

Un'attenta manicure, un'acconciatura ben fatta, un velo di trucco, la scelta di uno smalto. Le ospiti della Casa Residenza Anziani 'Villa Estense'' di Maranello questa mattina si sono lasciate 'coccolare' dagli allievi dell'Accademia IAL dell'Estetica e del Benessere di Ferrara, ragazzi e ragazze.