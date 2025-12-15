bellafaccia e gabby16bit arrivano su deakids con splatalot

Bellafaccia e Gabby16Bit, noti influencer con milioni di follower su YouTube, debuttano in televisione come conduttori di Splatalot su DeAKids. Il celebre game show medievale, apprezzato a livello internazionale per il suo mix di comicità, azione e sfide emozionanti, si arricchisce della presenza di queste star digitali.

Dopo aver conquistato milioni di fan online, Bellafaccia (oltre 1 milioni di iscritti su YouTube) e Gabby16bit (più di 3 milioni di iscritti su YouTube), arrivano in televisione come conduttori di Splatalot, il celebre game show medievale che ha conquistato i giovani in decine di Paesi grazie al mix di comicità, azione e sfide mozzafiato. Nato in Canada ed esportato con successo nel Regno Unito, in Australia e in molti altri Paesi, Splatalot è un format basato su prove spettacolari e divertenti, cadute epiche e sfide contro il tempo. Ogni episodio vede dodici concorrenti, gli Assalitori, sfidarsi in un percorso pieno di ostacoli spettacolari e prove esilaranti, bloccati dai Guardiani, nove gladiatori pronti a difendere il castello medioevale. Game-experience.it

