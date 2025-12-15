Beautiful streaming replica puntata 15 dicembre 2025 | Video Mediaset

Oggi, lunedì 15 dicembre 2025, torna l'appuntamento con Beautiful, la celebre soap americana. Nella puntata di oggi, Deacon vive momenti di grande angoscia mentre ricorda il tentativo di fermare la cremazione di Sheila e si interroga sulla verità riguardo alla salma. Un episodio ricco di emozioni e colpi di scena che appassionerà i fan della serie.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 15 dicembre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Deacon, angosciato, ripensa a quando ha tentato di fermare la cremazione della salma di Sheila, e si chiede se davvero si trattasse della salma della donna che amava. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.

