Scopri come e dove poter vedere in streaming la replica dell’ultima puntata di Beautiful, la celebre soap opera americana che da oltre 25 anni appassiona il pubblico di Canale 5. Ecco tutte le informazioni utili per rivedere gli episodi e non perdere neanche un momento delle vicende dei protagonisti.

© Tutto.tv - Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 15 Dicembre. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand. Tutto.tv

Vieni a vedere il mio villaggio di Natale qui a Roseto.... I've set up some of my Christmas Village here in Roseto! Something new since it's American style... But it's all I had access to over the years in America. I love it. It's beautiful to me and the hours I put int - facebook.com facebook